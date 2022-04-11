Канада покращила умови для біженців з України

Канада виділить 100 млн канадських доларів (орієнтовно 80 млн доларів США) на гуманітарну допомогу біженцям з України, планується також організація авіаперельотів та грошових виплат, повідомляє Сьогодні.

Про це йдеться у заяві прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

За його словами, безпосередня допомога біженцям включатиме:

чартерні рейси з Європи до Канади для українців;

грошову підтримку для задоволення основних потреб на перший час після приїзду (суми та строки поки що не вказані);

безкоштовне розміщення в готелі терміном до двох тижнів.

Медичні послуги в Канаді

Гуманітарна допомога включає також медичні послуги.

"Кошти будуть виділені досвідченим гуманітарним партнерам, у яких є всі можливості для швидкої та ефективної допомоги тим, хто найбільше потребує" ,– наголосили в канадському уряді.

Нагадаємо, що ще в березні Канада запустила програму CUAET для українських біженців. Вона зокрема:

спрощує візові та транспортні вимоги для тих, хто в'їжджає;

скасовує більшу частину зборів;

вводить прискорену обробку документів.

Канада вже схвалила понад 30 тисяч заявок від тих, хто хоче приїхати до Канади в межах CUAET.