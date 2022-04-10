Венедиктова назвала кількість убитих мирних громадян у Київській області

Російські війська вбили понад 1200 осіб лише у Київській області. Прокурори вже відкрили понад 50 кримінальних проваджень за фактом військових злочинів, повідомляє UBR.

У Київській області російські військові вбили як мінімум 1222 мирні громадяни. Їхні тіла були знайдені після звільнення регіону від армії РФ. Про це повідомила генпрокурор України Ірина Венедиктова у коментарі Sky News.

"Станом на ранок 10 квітня ми знайшли тіла 1222 мешканців, які загинули під час російської окупації Київської області. І це лише у Київській області " , - сказала вона.

Офіс генерального прокурора розпочав 56 кримінальних проваджень за фактами військових злочинів та злочинів проти людяності.