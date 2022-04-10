Bloomberg: у НАТО думають надавати Україні сучасну зброю

Деякі союзники України на Заході готові допомогти їй перейти зі старої радянської зброї на більш сучасне обладнання НАТО в розпал війни з Росією, зважаючи на перспективу, що вона може затягнутися на місяці чи й навіть роки, пише Bloomberg, повідомляє Новое время.

Як зазначає видання, до цього часу країни відмовлялися від постачання передового озброєння, щоб уникнути необхідності навчати українську армію ним користуватися.

Але в якийсь момент у східних союзників НАТО закінчаться запаси обладнання радянського виробництва.

Тому деякі союзники можуть почати підготовку українських солдатів за межами України, щоб вони мали змогу підтримувати та використовувати передове озброєння. Про це виданню розповіли джерела, поінформовані про дискусії між країнами G7 і НАТО. За словами одного зі співрозмовників видання, мета полягає в тому, щоб допомогти Україні поступово перейти до стандартів західного оборонного альянсу.

Тим часом країни-учасниці НАТО намагаються забезпечити українську армію іншою зброєю, щоб допомогти їй стримати російський наступ на сході.

Однак, зазначає видання, нова зброя, яку планують надіслати союзники, може не відразу допомогти відбити новий великий наступ Росії на сході України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час зустрічі з лідерами країн НАТО в Брюсселі цього тижня, подякував партнерам за надання зброї, але наголосив, що вони затягують з постачанням нових видів озброєння.

Міністр оборони Олексій Резніков також закликав міжнародних партнерів постачати Україні сучасніше озброєння, а не зброю радянського зразка.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни альянсу готові протягом багатьох років постачати Україні зброю для боротьби з Росією.