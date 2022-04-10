Після зустрічі з Зеленським: канцлер Австрії завтра відвідає Москву

Канцлер Австрії Карл Нехаммер у понеділок, 11 квітня, відвідає з візитом Москву. Поїздка узгоджена з лідерами Євросоюзу.﻿ Про це, з посиланням на Kronen Zeitung, повідомляє РБК-Україна.

За даними джерел видання, в ході візиту до Москви Нехаммер планує зустрітися з Володимиром Путіним. Як заявив канцлер, він хоче діяти як "будівельник мостів" і зробити все, що допоможе припинити війну в Україні.

Видання зазначає, що поїздка Нехаммера в Москву узгоджена з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн і канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

У Путіна підтвердили візит Нехаммера до Москви. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив росЗМІ, що 11 квітня глава Кремля проведе зустріч із канцлером Австрії.

Нагадаємо, 9 квітня Нехаммер відвідав Київ, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. В ході візиту австрійський прем'єр заявив про готовність посилювати санкції проти Росії до тих пір, поки не закінчиться війна в Україні.