Міненергетики: Британія передала Україні резервні джерела живлення

В Україну надійшло 177 мобільних генераторів з Великобританії, призначених для підтримки надійності енергопостачання, повідомляє УНІАН.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики.

"В Україну надійшла друга партія мобільних електрогенераторів, які Великобританія надає нашій державі для підтримки надійності енергопостачання. Перша партія - 21 генератор - надійшла раніше" , - йдеться в повідомленні.

Всього Великобританія анонсувала передачу понад 500 портативних генераторів, які будуть використані як державними, так і комерційними енергокомпаніями для забезпечення сталого електропостачання соціальних об'єктів, житлових будинків, підприємств. Генератори стануть резервним джерелом живлення в разі відключення електроенергії в результаті ворожих обстрілів електромереж та обладнання.

Найближчим часом очікуються надходження наступних партій мобільних електрогенераторів з Великобританії, додали у відомстві.