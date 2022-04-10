Кабмін виділив мільярд гривень на відновлення звільнених територій

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відзвітував про виділення мільярда гривень із резервного фонду на відбудову звільнених від російських окупантів територій, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал очільника уряду.

Шмигаль заявив, що кошти передусім підуть на ліквідацію наслідків воєнних дій та першочергове відновлення інфраструктури.

Мільярд гривень розділили між чотирма областями:

Київська – 400 млн;

Чернігівська – 250 млн;

Сумська – 250 млн;

Житомирська – 100 млн.

"Кошти будуть спрямовані на ремонт інженерних мереж і систем для відновлення тепла, газу, води, електроенергії. Також на розбирання руйнувань, ремонт покрівель, заміну вікон і дверей, ліквідацію вибоїн на дорогах та інші першочергові потреби" , – сказав прем'єр-міністр.

Обласні військово-цивільні адміністрації стануть розпорядником коштів. Координувати процес відбудову з боку уряду буде Міністерство розвитку громад та територій.