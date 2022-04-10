Кабмін виділив мільярд гривень на відновлення звільнених територій
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відзвітував про виділення мільярда гривень із резервного фонду на відбудову звільнених від російських окупантів територій, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє офіційний Telegram-канал очільника уряду.
Шмигаль заявив, що кошти передусім підуть на ліквідацію наслідків воєнних дій та першочергове відновлення інфраструктури.
Мільярд гривень розділили між чотирма областями:
- Київська – 400 млн;
- Чернігівська – 250 млн;
- Сумська – 250 млн;
- Житомирська – 100 млн.
"Кошти будуть спрямовані на ремонт інженерних мереж і систем для відновлення тепла, газу, води, електроенергії. Також на розбирання руйнувань, ремонт покрівель, заміну вікон і дверей, ліквідацію вибоїн на дорогах та інші першочергові потреби", – сказав прем'єр-міністр.
Обласні військово-цивільні адміністрації стануть розпорядником коштів. Координувати процес відбудову з боку уряду буде Міністерство розвитку громад та територій.