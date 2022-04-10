Вибори президента Франції: Макрон та Ле Пен виходять у другий тур

У Франції о 20:00 зачинилася остання виборча дільниця. За попередніми результатами, за президентське крісло у другому турі будуть боротися чинний лідер країни Еммануель Макрон та опозиційний політик Марін Ле Пен, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.

Попередні результати

Попередні дані Ifop-Fiducial:

Еммануель Макрон - 28,6%.

Марін Ле Пен (Національне об'єднання) - 24,4%.

Попередні дані телеканалу BFM TV:

Еммануель Макрон - 28,5%.

Марін Ле Пен - 24,2%.

Жан-Люк Меланшон - 20,2%.

Ерік Земмур - 7,1%.

Валері Пекрес - 5,1%.

Що прогнозували інші екзит-поли

Ще до завершення голосування у Франції бельгійські ЗМІ опублікували результати екзитполів, згідно з якими у другий тур президентських виборів потрапляли Макрон та Ле Пен.

Як прогнозував екзит-пол, Макрон і Ле Пен мали отримати однаковий результат - близько 24% голосів. На третє місце виходив ультралівий кандидат від "Бунтівної Франції" Жан-Люк Меланшон, далі йшли Ерік Земмур та Валері Пекресс.

Однак бельгійські ЗМІ не вказали, хто саме проводив опитування. Зазначалося, що екзит-пол проводив один із французьких соціологічних центрів.

Коли буде другий тур

Другий тур французьких президентських виборів має відбутися 24 квітня. За даними інституту вивчення громадської думки у Франції Ifop на 8 квітня, у другому турі 52% виборців планували голосувати за Макрона, а 48% - були готові віддати голос за Ле Пен.

Більше про французькі вибори та кандидатів читайте у матеріалі РБК-Україна.