ІТ-фахівці масово залишають Харків, Чернігів та Київ

Харків та Чернігів залишили майже 90% представників галузі. Усього більше половини українських айтішників поїхали з рідних міст через війну, повідомляє UBR.

В Україні через війну близько 60% ІТ-фахівців були змушені покинути свої будинки. Більшість із них перемістилися до Львівської області – 23% респондентів, які залишилися в Україні. Про це свідчать результати дослідження Dou, що базуються на опитуванні 7000 осіб.

За даними аналітиків, 46% айтішників переїхали у безпечніше місце саме в Україні. Найчастіше їдуть із таких регіонів:

Чернігів (89% респондентів);

Харків (87% респондентів);

Київ (80%);

Суми (56%).

Також залишають Одесу, Миколаїв, Херсон, Запоріжжя.

Найпопулярнішою областю для переїзду залишається Львівська – туди поїхали 11% усіх опитаних ІТ-фахівців, або 23% тих, хто переїхав у межах України. На другому місці – Івано-Франківська область (сюди мігрували 6% українських ІТ-фахівців) та Закарпаття (9%).

Водночас за кордон вирушили 14% працівників галузі. Найбільше – у Польщу (35%) та Німеччину (10%). Найпопулярніший критерій вибору місця для переїзду – наявність там друзів та родичів.