МЗС України засуджує Росію за незаконні вибори на окупованих територіях Грузії
Міністерство закордонних справ України засудило незаконні вибори в Південній Осетії - регіон Грузії, окупований Росією. У МЗС зазначили, що жорсткі санкції проти Москви дозволять Тбілісі відновити територіальну цілісність країни, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.
Про це заявив представник МЗС України Олега Ніколенка.
"Ми засуджуємо Росію за організацію незаконних виборів на окупованих територіях Грузії. Вони не матимуть юридичних наслідків", - йдеться в повідомленні.
Представник МЗС зазначив, що жорсткі санкції проти Росії та їх неухильне виконання допоможуть у відновленні територіальної цілісності як Грузії, так і України.
10 квітня в невизнаній Південній Осетії пройшли вибори так званого "президента".