У Франції протестують після оголошення результатів першого туру

У неділю ввечері кілька сотень людей вийшли на демонстрацію у французькому місті Ренн після оголошення результатів першого туру президентських виборів 10 квітня, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

Близько 500 осіб, в основному молодь, пройшли маршем вулицями центру міста, скандуючи антикапіталістичні та антифашистські гасла.

"Молодь тра**є націонал-фашизм, фашистську династію Ле Пен" , - скандували учасники мітингу, які вийшли проти проросійського політика Марін Ле Пен (Національне об'єднання).

Молоді люди зруйнували вуличні меблі та пошкодили вікна банківських відділень. На площі в центрі міста загорілася також будівельна техніка, тому знадобилося втручання пожежників.