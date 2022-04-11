У Франції протестують після оголошення результатів першого туру
У неділю ввечері кілька сотень людей вийшли на демонстрацію у французькому місті Ренн після оголошення результатів першого туру президентських виборів 10 квітня, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.
Близько 500 осіб, в основному молодь, пройшли маршем вулицями центру міста, скандуючи антикапіталістичні та антифашистські гасла.
"Молодь тра**є націонал-фашизм, фашистську династію Ле Пен", - скандували учасники мітингу, які вийшли проти проросійського політика Марін Ле Пен (Національне об'єднання).
Молоді люди зруйнували вуличні меблі та пошкодили вікна банківських відділень. На площі в центрі міста загорілася також будівельна техніка, тому знадобилося втручання пожежників.