Малюська: через воєнні злочини РФ до Гааги звернулися вже 42 країни

У зв'язку з воєнними злочинами армії РФ в Україні до Міжнародного суду в Гаазі звернулися вже 42 країни. При цьому навряд чи варто розраховувати на швидкий результат розслідувань у таких справах, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська в ефірі телемарафону.

"42 країни вже звернулися до Міжнародного суду в Гаазі. Розслідування воєнних злочинів на міжнародному рівні почалося. Звернення цих країн дозволило спростити і прискорити процедуру для України" , - сказав чиновник.

За словами глави Мін'юсту, збором доказів злочинів російських окупантів у Бучі під Києвом займаються експерти з усієї держави. Водночас кількість воєнних злочинів загарбників в Україні - "божевільна", і відповідно є складнощі з ресурсами для повного збору.

"Проблема велика, але воєнні злочини - це пріоритет. У нас є міжнародна підтримка, на цьому тижні приїдуть експерти з Франції. Більш того, ми знаходимося в переговорах з іншими країнами Євросоюзу. З великою ймовірністю, вони також будуть давати своїх професійних експертів, і це допоможе впоратися з величезним обсягом роботи" , - зазначив Малюська.

Нині збирається база для переслідування кожного російського військового окремо за скоєне ними, і за відповідні накази. Так, необхідно дослідити детально намір кожного і на підставі цього притягати до кримінальної відповідальності, що, каже глава Мін'юсту, "вкрай складно".

Також Малюська додав, що на швидкий результат у справах розслідування військових злочинів очікувати не варто, оскільки РФ не видаватиме своїх військових злочинців.

Чиновник разом з тим наголошує, що російські кати, які скоювали злочини в Гостомелі та Бучі, точно доживуть до тих пір, коли їх віддадуть правосуддю - "терміну давності по таких злочинах немає".