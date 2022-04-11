Радник Байдена: РФ ще до вторгнення планувала вбивства цивільних в Україні

Вбивства цивільних в Україні Росія запланувала ще до повномасштабного вторгнення 24 лютого і це рішення ухвалили на "найвищому рівні", повідомляє Новое время.

Про це в інтерв'ю ABC News заявив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван.

За його словами, повідомлення про катування та вбивство українських цивільних російськими військовими, зокрема в Бучі, були "жахаючими, але не здивували". Салліван повідомив, що дані американської розвідки свідчать про те, що Росія планувала це ще до початку повномасштабної війни.

"Був план на найвищому рівні російського уряду нападати на цивільних, які виступлять проти вторгнення" , — підкреслив він.

Салліван визнав, що деякі вбивства та інші злочини російські військові скоювали без прямого наказу "згори".