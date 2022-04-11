Посол: Україна отримає від Австралії додаткову військову допомогу

Посол України в Австралії Василь Мірошниченко розповів про надання Сіднеєм додаткової військової допомоги для нашої країни на загальну суму 20 мільйонів доларів, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Про це він заявив в ефірі національного телемарафону.

Як повідомляє дипломат, така додаткова допомога від австралійського уряду охоплюватиме протитанкову зброю і заряди до неї.

"Для Австралії це великий крок вперед. До того ж надали допомогу на суму 70 мільйонів доларів. Це вже 4-й пакет або наданий обсяг" , - зазначив Мірошниченко.

Також посол розповів про передачу Австралією 20 бронетранспортерів Bushmaster вартістю 38 мільйонів доларів для ЗСУ.

Він додав, що перша партія транспорту вже відправлена до України, а інші машини "будуть доставлені незабаром".