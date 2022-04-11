Чершишов: опалювальний сезон триває в регіонах, де багато переселенців

У деяких регіонах України через військові дії опалювальний сезон довелося завершити достроково. При цьому опалювальний сезон триває в штатному режимі в тих регіонах, які прийняли багато переселенців із зон бойових дій, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

Про це заявив міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов.

"Регіони, які першими отримали удар від росіян, були змушені, на жаль, передчасно припинити теплопостачання (наприклад, у Донецькій, Луганській, Миколаївській, Запорізькій областях, місті Чернігові)" , - заявив Чернишов.

Він також зазначив, що рішення про припинення теплопостачання достроково прийняли і деякі органи місцевого самоврядування в регіонах, де не ведуться активні бойові дії. Йдеться про такі області як Кіровоградська, Одеська, Полтавська, Черкаська та міста Київ і Дніпро.