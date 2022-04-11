Прем'єр Словаччини спростував знищення переданої Україні системи ППО

Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер спростував інформацію про те, що надану Україні систему протиповітряної оборони С-300 знищено, повідомляє Європейська правда.

"Словаччина категорично заперечує російську пропаганду, що оборонна система С-300 в Україні була знищена. Це обман. Офіційно підтверджено Україною" , - написав Гегер.

У неділю Міноборони РФ повідомило, що у населеному пункті Старобогданівка Миколаївської області та на військовому аеродромі Чугуїв у Харківській області нібито знищено пускові установки українських зенітних ракетних комплексів С-300. Російські ЗМІ написали, що однією зі знищених установок була та, що передала Словаччина.