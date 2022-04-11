"УЗ" призначила на сьогодні 11 додаткових евакуаційних поїздів

"Укрзалізниця" призначила на 11 квітня 11 додаткових евакуаційних рейсів, із них 6 – для жителів Донецької та Луганської областей, повідомляє Українська правда.

Донецька область:

10:00 - 240/239 Покровськ - Тернопіль

11:20 - 274/273 Слов’янськ - Львів

14:00 - 241/242 Покровськ - Львів

16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп

17:30 - 225/226 Покровськ - Чернівці

Луганська область:

14:00 - 5501 Новозолотарівка - Лозова

Для Харкова:

06:00 - 209/210 Івано-Франківськ - Харків-Пас.

11:30 - 209/210 Харків-Пас. - Івано-Франківськ

На Дніпро:

08:30 - 240/239 Тернопіль - Дніпро

14:00 - 241/242 Львів - Дніпро

23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро

На Полтаву:

22:00 - 274/273 Львів - Полтава Півд

На Київ:

21:30 - 236/235 Чернівці - Київ-Пас.