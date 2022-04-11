"УЗ" призначила на сьогодні 11 додаткових евакуаційних поїздів
"Укрзалізниця" призначила на 11 квітня 11 додаткових евакуаційних рейсів, із них 6 – для жителів Донецької та Луганської областей, повідомляє Українська правда.
Донецька область:
10:00 - 240/239 Покровськ - Тернопіль
11:20 - 274/273 Слов’янськ - Львів
14:00 - 241/242 Покровськ - Львів
16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп
17:30 - 225/226 Покровськ - Чернівці
Луганська область:
14:00 - 5501 Новозолотарівка - Лозова
Для Харкова:
06:00 - 209/210 Івано-Франківськ - Харків-Пас.
11:30 - 209/210 Харків-Пас. - Івано-Франківськ
На Дніпро:
08:30 - 240/239 Тернопіль - Дніпро
14:00 - 241/242 Львів - Дніпро
23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро
На Полтаву:
22:00 - 274/273 Львів - Полтава Півд
На Київ:
21:30 - 236/235 Чернівці - Київ-Пас.