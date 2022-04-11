Керівник УЗ: війська РФ обстріляли ще одну залізничну станцію на сході

Російські загарбники вночі обстріляли ще одну залізничну станцію на сході, постраждалих ані серед громадян, ані серед залізничників немає, повідомляє Укрiнформ.

Про це заявив голова правління компанії Олександр Камишін.

"Сьогодні вночі ще одна залізнична станція на сході країни потрапила під обстріл російських військ" , – повідомив Камишін.

Він зазначив, що агресор продовжує прицільно бити по залізничній інфраструктурі.

"Ані серед громадян, ані серед залізничників постраждалих немає. Пошкоджено 5 локомотивів, колії та контактна мережа. Але то залізо, відновимо" , – зауважив Камишін.

Він додав, що залізниця продовжує працювати за графіком.