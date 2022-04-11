ССО повідомили про знищення тактичної групи "кадировців" у Донецькій області

Сили спецоперацій України знищили підрозділ російських окупантів під час спроби штурму низки населених пунктів у Донецькій області, повідомляє Новое время.

Як повідомляє Командування Сил спеціальних операцій ЗС України, йдеться про 1-у батальйонно-тактичну групу 70-го полку 42-ї мотострілецької дивізії та 58-ю армію Південного округу РФ. Місце дислокації цього підрозділу – місто Шалі (Чечня).

"Командир БТГр разом зі своїм начальником штабу був ліквідований під час обстрілу у своїй БМП-3. З усіх, хто перебував у тій машині тимчасово вижив лише сержант Магомедов. Обгорілого, небагатослівникого і майже мертвого його знайшли наші вояки" , - йдеться у повідомленні.

У командуванні ССО України зазначили, що у складі знищеного підрозділу було чимало учасників масових убивств мирного населення Сирії.