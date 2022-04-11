Гайдай: ЗСУ знищили склад з боєприпасами окупантів на Луганщині

Українські захисники знищили склад з боєкомплектом російських військ біля окупованого Новоайдару на Луганщині.﻿ Про це голова Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомив у себе у Facebook.

"Наші захисники знищили склад з боєкомплектом орків біля окупованого населеного пункту Луганщини – Новоайдару", – написав Гайдай.

Також він додав, що інформація російських джерел про те, що ЗСУ обстріляли житловий сектор, є брехнею.