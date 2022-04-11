Гайдай: ЗСУ знищили склад з боєприпасами окупантів на Луганщині
Українські захисники знищили склад з боєкомплектом російських військ біля окупованого Новоайдару на Луганщині. Про це голова Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомив у себе у Facebook.
"Наші захисники знищили склад з боєкомплектом орків біля окупованого населеного пункту Луганщини – Новоайдару", – написав Гайдай.
Також він додав, що інформація російських джерел про те, що ЗСУ обстріляли житловий сектор, є брехнею.
"А в нас маленька перемога – палало 2,5 години те, що вже сьогодні могло вбити наших людей", – додав голова ОДА.