Гайдай: ЗСУ знищили склад з боєприпасами окупантів на Луганщині

Гайдай: ЗСУ знищили склад з боєприпасами окупантів на Луганщині

Українські захисники знищили склад з боєкомплектом російських військ біля окупованого Новоайдару на Луганщині.﻿ Про це голова Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомив у себе у Facebook.

"Наші захисники знищили склад з боєкомплектом орків біля окупованого населеного пункту Луганщини – Новоайдару", – написав Гайдай.

Також він додав, що інформація російських джерел про те, що ЗСУ обстріляли житловий сектор, є брехнею.

"А в нас маленька перемога – палало 2,5 години те, що вже сьогодні могло вбити наших людей", – додав голова ОДА.

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