Миколаївська ОВА: окупанти обстріляли підприємство з Катару

Вчора війська РФ обстріляли підприємство з Катару, що розташовано на території Миколаївської області. Про це повідомив﻿ голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Учора вночі бахнуло, всі про це писали. Приховувати не буду – там ракети. Російські окупанти напали на підприємство з Катару на території нашої області. Постраждалих немає – два ангари порожніх, та охоронець постраждав від розбитого скла" , – сказав він.

Точну назву підприємства Кім не назвав.

Він додав, що російські військові масово відмовляються їхати в Україну.