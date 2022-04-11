Гайдай: уцілілої інфраструктури на Луганщині не залишилося

Військовослужбовці відбили атаку росіян під Золотим Луганської області, однак ворог обстріляв кожне місто Луганщини: об'єктів інфраструктури, що вціліли, уже не залишилося. Про це керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив у своєму Facebook.

"У нашій області не залишилося уцілілих об'єктів критичної та будь-якої іншої інфраструктури. Чи знають про це росіяни? Так, у них є інформатори, які наводять вогонь на магазини з людьми та склади з продуктами. Тому кожен обстріл житлового фонду – цілеспрямований теракт. "Російський світ", який залишає без житла. Росіяни штурмували район Золотого – відійшли та почали стріляти по будинках", – сказав Гайдай.

За його словами, багатоповерхівки та приватні будинки отримали пошкодження у Лисичанську, Сєвєродонецьку, Золотому, Кремінній.

У Кремінському районі через обстріл зайнялися гектари сухої трави, що додало роботи рятувальникам.