Верещук: на сьогодні погоджено 9 гуманітарних коридорів

На понеділок, 11 квітня, заплановано 9 гуманітарних коридорів у трьох областях. Про це повідомила﻿ віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Донецька область:

Маріуполь – Запоріжжя (на власному транспорті).

Запорізька область:

Евакуація відбуватиметься на власному транспорті. Також на блокпості в місті Василівка чекають пропуску автобуси, відправлені із Запоріжжя.

Бердянськ – Запоріжжя.

Токмак – Запоріжжя. Місце зборів: вул. Шевченка, 5.

Енергодар – Запоріжжя. Місце збору автомобілів оголосить місцева влада.

Луганська область: