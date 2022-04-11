Верещук: на сьогодні погоджено 9 гуманітарних коридорів
На понеділок, 11 квітня, заплановано 9 гуманітарних коридорів у трьох областях. Про це повідомила віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
Донецька область:
- Маріуполь – Запоріжжя (на власному транспорті).
Запорізька область:
Евакуація відбуватиметься на власному транспорті. Також на блокпості в місті Василівка чекають пропуску автобуси, відправлені із Запоріжжя.
- Бердянськ – Запоріжжя.
- Токмак – Запоріжжя. Місце зборів: вул. Шевченка, 5.
- Енергодар – Запоріжжя. Місце збору автомобілів оголосить місцева влада.
Луганська область:
- Сєвєродонецьк – Бахмут. Місце зборів: проспект Хіміків, 28.
- Лисичанськ – Бахмут. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.
- Попасна – Бахмут. Місце зборів: вул. Первомайська, 42.
- с. Гірське – Бахмут. Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.
- Рубіжне – Бахмут.