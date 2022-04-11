Верещук: на сьогодні погоджено 9 гуманітарних коридорів

Верещук: на сьогодні погоджено 9 гуманітарних коридорів
Фото: Ірина Верещук

На понеділок, 11 квітня, заплановано 9 гуманітарних коридорів у трьох областях. Про це повідомила﻿ віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Донецька область:

  • Маріуполь – Запоріжжя (на власному транспорті).

 Запорізька область:

Евакуація відбуватиметься на власному транспорті. Також на блокпості в місті Василівка чекають пропуску автобуси, відправлені із Запоріжжя.

  • Бердянськ – Запоріжжя.
  • Токмак – Запоріжжя. Місце зборів: вул. Шевченка, 5.
  • Енергодар – Запоріжжя. Місце збору автомобілів оголосить місцева влада.

Луганська область:

  • Сєвєродонецьк – Бахмут. Місце зборів: проспект Хіміків, 28.
  • Лисичанськ – Бахмут. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.
  • Попасна – Бахмут. Місце зборів: вул. Первомайська, 42.
  • с. Гірське – Бахмут. Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.
  • Рубіжне – Бахмут.

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