Нафта подешевшала більш ніж на 2%

Нафтові котирування знижуються на торгах у понеділок вранці після падіння за підсумками попереднього тижня на тлі заходів країн споживачів щодо вивільнення частини нафти з резервів та спалаху коронавірусу в Китаї, повідомляє Enkorr.

Червневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 08:20 за київським часом подешевшали на $2,28 (2,22%) – до $100,5 за барель. За підсумками торгів у п'ятницю ці контракти зросли в ціні на $2,2 (2,2%), до $102,78 за барель.

Вартість ф'ючерсу на WTI на травень на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) знизилася до цього часу на $2,27 (2,31%) - до $95,99 за барель. На попередніх торгах котирування ф'ючерсу подорожчало на $2,23 (2,3%), до $98,26 за барель.

Незважаючи на зростання цін на нафту в п'ятницю, минулий тиждень котирування закінчили зниженням - Brent втратила в ціні 1,5%, WTI - 1%.

Нафтовий ринок волатильний з початку військової операції Росії біля України. Інвестори стурбовані утворенням дефіциту пропозиції на ринку через відмову деяких країн імпортувати російські енергоресурси.

Країни, що входять до Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), погодили вивільнення зі стратегічних запасів 60 млн барелів додатково до 180 млн барелів, які мають намір надати США. Очікується, що це допоможе хоча б у короткостроковій перспективі компенсувати скорочення поставок із Росії.

Продаж нафти з резервів, як і очікувалося, помітно послабить проблеми на стороні пропозиції, зазначив аналітик Commerzbank Карстен Фрітч.

Тим часом у Китаї продовжили локдаун у Шанхаї – великому промисловому центрі країни, в рамках заходів боротьби з новим спалахом COVID-19.

«Це означає, що великий бізнес-центр Китаю з 25 млн. населення, на який припадає близько 4% споживання нафти в країні, засуджений до простою», - додав Фрітч.

Тим часом у п'ятницю нафтові ф'ючерси підтримала доповідь Baker Hughes, яка показала, що кількість бурових установок у США минулого тижня збільшилася на 13 у порівнянні з попереднім тижнем, до 546 штук.