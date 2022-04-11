Генштаб: РФ з початку війни втратила вже 19,5 тис. осіб
Генеральний штаб Збройних Сил України доповів про втрати військ РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 11.04 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 19 500 осіб;
- танків – 725 одиниць;
- бойових броньованих машин – 1923 одиниць;
- артилерійських систем – 347 одиниць;
- РСЗВ – 111 одиниць;
- кошти ППО – 55 одиниць;
- літаків – 154 одиниці;
- вертольотів – 137 одиниць;
- автомобільної техніки – 1387 одиниць;
- кораблі/катери – 7 одиниць;
- цистерн із ПММ – 76;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 119;
- спеціальна техніка – 25;
- пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.