Генштаб: РФ з початку війни втратила вже 19,5 тис. осіб

Генеральний штаб Збройних Сил України доповів про втрати військ РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 11.04 орієнтовно склали:

особового складу – близько 19 500 осіб;

танків – 725 одиниць;

бойових броньованих машин – 1923 одиниць;

артилерійських систем – 347 одиниць;

РСЗВ – 111 одиниць;

кошти ППО – 55 одиниць;

літаків – 154 одиниці;

вертольотів – 137 одиниць;

автомобільної техніки – 1387 одиниць;

кораблі/катери – 7 одиниць;

цистерн із ПММ – 76;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 119;

спеціальна техніка – 25;

пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.