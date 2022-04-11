Генштаб: РФ з початку війни втратила вже 19,5 тис. осіб

Генштаб: РФ з початку війни втратила вже 19,5 тис. осіб
Фото: Facebook

Генеральний штаб Збройних Сил України доповів про втрати військ РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 11.04 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 19 500 осіб;
  • танків – 725 одиниць;
  • бойових броньованих машин – 1923 одиниць;
  • артилерійських систем – 347 одиниць;
  • РСЗВ – 111 одиниць;
  • кошти ППО – 55 одиниць;
  • літаків – 154 одиниці;
  • вертольотів – 137 одиниць;
  • автомобільної техніки – 1387 одиниць;
  • кораблі/катери – 7 одиниць;
  • цистерн із ПММ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 119;
  • спеціальна техніка – 25;
  • пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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