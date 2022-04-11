ОГП: через війну в Україні загинули 183 дитини

За офіційними даними ювенальних прокурорів більше 525 дітей постраждали в Україні внаслідок збройного вторгнення Російської Федерації. Про це повідомляє﻿ Офіс генпрокурора.

Зазначається, що 183 дитини загинуло та більше 342 отримали поранення.

"Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях" , - йдеться в повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 110, Київській - 98, Харківській - 76, Чернігівській - 54, Миколаївській - 40, Луганській - 35, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 938 закладів освіти, 87 з них зруйновано повністю.