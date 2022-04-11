Кличко: в Києві для автівок відкрили Південний міст

У Києві для автівок відкрили Південний міст, який більше місяця працював тільки для спецтранспорту та громадського транспорту. Про це повідомив﻿ мер столиці Віталій Кличко.

"Щоб нормалізувати рух автотранспорту та зменшити затори в столиці, відсьогодні ми відкрили Південний міст" , - написав Кличко.

Тепер сполучення між лівим та правим берегами в Києві здійснюється трьома мостами: Північним, Дарницьким та Південним.

Також поступово буде збільшуватись кількість маршрутів громадського транспорту столиці.