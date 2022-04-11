Кличко: в Києві для автівок відкрили Південний міст
У Києві для автівок відкрили Південний міст, який більше місяця працював тільки для спецтранспорту та громадського транспорту. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
"Щоб нормалізувати рух автотранспорту та зменшити затори в столиці, відсьогодні ми відкрили Південний міст", - написав Кличко.
Тепер сполучення між лівим та правим берегами в Києві здійснюється трьома мостами: Північним, Дарницьким та Південним.
Також поступово буде збільшуватись кількість маршрутів громадського транспорту столиці.
"Звертаюся до водіїв: будьте уважними на дорогах міста, де розміщені блок-пости та блоки, дотримуйтеся правил дорожнього руху, не займайте смугу для руху громадського транспорту, пропускайте карети швидкої та вантажівки з гуманітарним грузом", - йдеться в повідомленні.