Боррель: міністри ЄС обговорять наступні кроки щодо підтримки України

Глави МЗС ЄС на зустрічі у понеділок обговорять, як покращити допомогу українському народу у боротьбі з вторгненням РФ, у тому числі обговорять запровадження санкцій, повідомляє Європейська правда.

Про це розповів глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, прибувши на міністерську зустріч в Люксембурзі.

Боррель відповідав на запитання, чи готовий ЄС розглянути питання щодо запровадження російського нафтового ембарго у відповідь на вторгнення Москви.

"Санкції завжди на столі…Міністри обговорять, які подальші кроки" , - сказав він журналістам.

Боррель також очікує, що війна за Донбас посилиться найближчими днями.

Нафтове ембарго не увійшло до п’ятого пакета санкцій, який ЄС затвердив минулого тижня. Але Боррель заявляв, що це питання буде обговорюватися в понеділок на засіданні міністрів закордонних справ.

Засідання міністрів відбувається після звірств, скоєних російськими військами в Бучі та інших українських містах, а також після ракетного удару по вокзалу Краматорська.