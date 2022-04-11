Кулеба: РФ підготувала кампанію з дезінформації для зриву поставок зброї

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав іноземні ЗМІ та політиків не піддаватися на російські кампанію з дезінформації про Україну, спрямовану на зрив постачання зброї, повідомляє Укрінформ.

Про це він заявив у Твіттері.

"Росія знає, що постачання зброї є важливим для України, і мобілізує всі зусилля, щоб зірвати його. Москва підготувала масштабну інформаційну кампанію, спрямовану на іноземні ЗМІ та політиків. Їхня фабрика тролів може спамити електронними листами та засипати коментарями з дезінформацією про Україну. Не піддавайтеся цьому" , - написав Кулеба.