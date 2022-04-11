Прокуратура: звільнене село на Харківщині майже повністю знищено

Звільнене від окупантів село Вільхівка на Харківщині майже повністю знищено, повідомляє Корреспондент.

Про це йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством.

Повідомляється, що більшість житлових будинків, підсобних господарств, цивільний автотранспорт, школа та магазини пошкоджені або зруйновані повністю. Виявлено знищену бронетехніку окупантів, використану зброю та тіла російських військовослужбовців.

На місці здійснено фото- та відеофіксацію руйнувань з вилученням предметів та документів, що свідчать про збройну агресію з боку РФ.