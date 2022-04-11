Ericsson зупиняє діяльність у Росії на невизначений термін

Шведський виробник телекомунікаційного обладнання Ericsson припиняє бізнес у Росії на невизначений термін. Про це йдеться у заяві компанії, повідомляє Новое время.

"У світлі недавніх подій і санкцій Європейського Союзу компанія тепер на невизначений термін призупинить свою діяльність з клієнтами в Росії" , - йдеться у заяві компанії.

Компанія обговорює з клієнтами та партнерами призупинення бізнесу на невизначений термін. Співробітників відправлять до оплачуваної відпустки.

Раніше в лютому компанія вже зупинила постачання своєї продукції РФ.

Також Ericsson реєструє 0,9 млрд (близько $95,33 млн) шведських крон резерву в першому кварталі 2022 року під знецінення активів та інші виняткові витрати.

Нагадаємо, що на початку березня фінська телекомунікаційна компанія Nokia заявила, що не постачатиме обладнання російським операторам.