Ericsson зупиняє діяльність у Росії на невизначений термін

Ericsson зупиняє діяльність у Росії на невизначений термін
Фото: Курс України

Шведський виробник телекомунікаційного обладнання Ericsson припиняє бізнес у Росії на невизначений термін. Про це йдеться у заяві компанії, повідомляє Новое время.

"У світлі недавніх подій і санкцій Європейського Союзу компанія тепер на невизначений термін призупинить свою діяльність з клієнтами в Росії", - йдеться у заяві компанії.

Компанія обговорює з клієнтами та партнерами призупинення бізнесу на невизначений термін. Співробітників відправлять до оплачуваної відпустки.

Раніше в лютому компанія вже зупинила постачання своєї продукції РФ.

Також Ericsson реєструє 0,9 млрд (близько $95,33 млн) шведських крон резерву в першому кварталі 2022 року під знецінення активів та інші виняткові витрати.

Нагадаємо, що на початку березня фінська телекомунікаційна компанія Nokia заявила, що не постачатиме обладнання російським операторам.

Новини

Популярні теми форуму

analytics