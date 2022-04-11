МЗС Литви: ЄС готує пакет санкцій проти РФ із "нафтовою опцією"

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що країни ЄС готують шостий пакет санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну. Очікується, що він включатиме "нафтову опцію", пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"Єврокомісія абсолютно ясно заявила, що ми починаємо роботу над шостим пакетом санкцій з нафтовими опціями. Це означає, що ми вже розпочали роботу з досягнення консенсусу" , - сказав Ландсбергіс.

Нагадаємо, 8 квітня Європейський союз запровадив п'ятий пакет санкцій проти Росії за збройну агресію проти України. Він включає ембарго на імпорт російського вугілля і ряд інших обмежень.