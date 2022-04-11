В ОП сподіваються, що Угорщина не блокуватиме рух України до ЄС

Заступник глави ОПУ та дипрадник президента Зеленського, відповідальний за євроінтеграцію, Ігор Жовква стверджує, що наразі до Києва не надходили сигнали з Будапешта про намір Віктора Орбана блокувати рух України до ЄС, повідомляє Європейська правда.

"Не було сигналів щодо стримування (зближення України з ЄС), тому відповідно, ми не чекаємо, що буде якийсь деконструктив" , - пояснив посадовець.

Жовква нагадав, що у нещодавньому минулому, коли Будапешт блокував діалог України з НАТО, по лінії ЄС подібного блокування не було, всупереч риториці, що лунала від угорських посадовців.

"Тому я б не казав, що Угорщина зараз збирається щось блокувати на європейському треку для України. Принаймні, ми не спостерігаємо таких ознак і сподіваємося, що такого не буде" , - заявив він.

Ігор Жовква також повідомив, що провів зустріч з керівництвом угорських організацій в Україні і ті підтримали рух України до членства в ЄС.

Водночас на Банковій незадоволені позицією уряду Орбана з інших питань, передусім тих, які стосуються стримування російської агресії. "Риторика, яка звучала до виборів в Угорщині, була взагалі неприйнятною. Так не говорять з країною-сусідом, яка тим більше знаходиться у стані війни і боронить не лише себе, а й саму Угорщину та всю Європу. На жаль, після виборів риторика суттєвим чином не змінилася", - констатував він.

Представник ОПУ, утім, подякував Угорщині за допомогу біженцям з України.