ЗМІ: суд передав арештовану яхту Медведчука АРМА

Суд передав арештовану яхту "Royal Romance" Віктора Медведчука в розпорядження Агентству з розшуку і управління активами. Про це, з посиланням на рішення суду, повідомляє Українська правда.

Рішення виніс 11 квітня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду міста Львова Сергій Гирич.

16 березня 2022 року на це майно Медведчука було накладено арешт у кримінальному провадженні 222016130000000212.

П'ятипалубна яхта "Royal Romance" Віктора Медведчука перебувала в порту міста Рієка в Хорватії.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016130000000212 від 19.09.2016 стосовно Віктора Медведчука, Володимира Демчишина, Сергія Кузяри та Петра Порошенка про незаконні постачання вугілля з окупованих територій.