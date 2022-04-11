Прем'єр: Фінляндія готова швидко відмовитись від російських енергоресурсів

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що країна готова швидко відмовитись від російського природного газу та нафти, повідомляє UBR.

За її словами, багато країн не зможуть так швидко відмовитися від російського палива, тому зараз триває пошук альтернативних джерел енергії

"Ми говоримо про тижні або місяці, а не про роки для Фінляндії. Необхідно зробити це швидко. Проте, ймовірно, багато інших країн не можуть відмовитися від російського палива так швидко, як Фінляндія. Тому зараз ми маємо шукати загальноєвропейські рішення" , - повідомила Марін зазначив, що ситуація для інших країн Європейського союзу складніша.

Глава уряду додала, що не про спільне фінансування, а про можливість допомогти таким країнам, як Німеччина знайти альтернативні джерела енергії.