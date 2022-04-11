В Україні запустили платформу для допомоги в релокації бізнесу

В Україні запустили безоплатну платформу для допомоги в релокації бізнесу з "гарячих точок". Про це повідомляє﻿ Міністерство цифрової трансформації України.

Зазначається, що за місяць із зони бойових дій евакуювали 216 підприємств і 97 із них вже відновили роботу на новому місці.

"Продовжуємо допомагати бізнесу ще швидше відновити роботу, піднімати економіку країни та надавати робочі місця. Для цього запускаємо платформу﻿, що допоможе перемістити бізнес із "гарячих точок" та продовжити його діяльність у більш безпечному місці" , - йдеться в повідомленні.

Для кого платформа

бізнесу, який подав заявки на релокацію;

компаній, які хочуть допомогти підприємствам з релокацією;

представників Міністерства економіки, військових адміністрацій, компаній, які допомагають з опрацюванням заявок, логістикою, процесом переїзду, пошуком нових виробничих приміщень та розселенням працівників тощо.

Подавати заявки можуть як підприємства, що потребують переміщення, так і компанії, які готові надати для цього приміщення чи інші активи.

Подати заявку на релокацію можна за посиланням﻿.