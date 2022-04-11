В Україні запустили платформу для допомоги в релокації бізнесу
В Україні запустили безоплатну платформу для допомоги в релокації бізнесу з "гарячих точок". Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.
Зазначається, що за місяць із зони бойових дій евакуювали 216 підприємств і 97 із них вже відновили роботу на новому місці.
"Продовжуємо допомагати бізнесу ще швидше відновити роботу, піднімати економіку країни та надавати робочі місця. Для цього запускаємо платформу, що допоможе перемістити бізнес із "гарячих точок" та продовжити його діяльність у більш безпечному місці", - йдеться в повідомленні.
Для кого платформа
- бізнесу, який подав заявки на релокацію;
- компаній, які хочуть допомогти підприємствам з релокацією;
- представників Міністерства економіки, військових адміністрацій, компаній, які допомагають з опрацюванням заявок, логістикою, процесом переїзду, пошуком нових виробничих приміщень та розселенням працівників тощо.
Подавати заявки можуть як підприємства, що потребують переміщення, так і компанії, які готові надати для цього приміщення чи інші активи.
Подати заявку на релокацію можна за посиланням.