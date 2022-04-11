Посол: французькі жандарми прибули розслідувати злочини РФ в Україні

В Україну прибув загін технічних та наукових жандармів з Франції для розслідування військових злочинів російських військових у населених пунктах під Києвом, повідомляє Новое время.

Про це повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

"З гордістю вітаємо у Львові загін технічних та наукових жандармів, які прибули на допомогу своїм українським побратимам у розслідуванні військових злочинів, скоєних довкола Києва" , — написав він у своєму Twitter.

Дипломат додав, що Франція є першою країною, яка надає таку допомогу.

Він уточнив, що жандарми розпочнуть роботу 12 квітня.

Нагадаємо, українські правоохоронці підтвердили смерть 1222 мешканців Київської області, які загинули внаслідок вторгнення російських військових.