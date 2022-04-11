Одеська ОВА: ЗСУ готові до провокацій з Придністров'я, про плани відомо
В Одесі протягом доби не було обстрілів, але українській розвідці відомо про підготовку провокацій з боку окупантів, які дислокуються на придністровській території Молдови, на які ЗСУ готові реагувати.
Про це повідомив у своєму офіційному Телеграм-каналі речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
"Ніч пройшла без обстрілів. Про можливі провокації з боку рашистів, що знаходяться на тимчасово окупованій території Молдови у т.з. Придністров'я: про ці наміри та їх заплановані виконавці ми знаємо все", – запевнив він.