Одеська ОВА: ЗСУ готові до провокацій з Придністров'я, про плани відомо

Одеська ОВА: ЗСУ готові до провокацій з Придністров'я, про плани відомо
Фото: Telegram

В Одесі протягом доби не було обстрілів, але українській розвідці відомо про підготовку провокацій з боку окупантів, які дислокуються на придністровській території Молдови, на які ЗСУ готові реагувати.

Про це повідомив у своєму офіційному Телеграм-каналі речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Ніч пройшла без обстрілів. Про можливі провокації з боку рашистів, що знаходяться на тимчасово окупованій території Молдови у т.з. Придністров'я: про ці наміри та їх заплановані виконавці ми знаємо все", – запевнив він.

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