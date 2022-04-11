Одеська ОВА: ЗСУ готові до провокацій з Придністров'я, про плани відомо

В Одесі протягом доби не було обстрілів, але українській розвідці відомо про підготовку провокацій з боку окупантів, які дислокуються на придністровській території Молдови, на які ЗСУ готові реагувати.

Про це повідомив у своєму офіційному Телеграм-каналі речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.