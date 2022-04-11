Глава МЗС Німеччини: Україні швидко потрібна зброя

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Україні терміново потрібна військова підтримка, щоб мати можливість захищатись від атак Росії, повідомляє Європейська правда.

Про це вона заявила перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі.

"Зрозуміло одне: Україні потрібно більше військових засобів особливо важкого озброєння. Зараз не час для виправдань" , - заявила Бербок.

Міністр додала, що є численні докази військових злочинів, скоєних Росією в Україні.