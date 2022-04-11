У Кремлі прокоментували можливий вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

У Путіна виступають проти вступу Фінляндії і Швеції в НАТО. У Кремлі підкреслюють, що цей крок не принесе безпеку в Європу, пише Ілона Свиридова, РБК-Україна.

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитра Пєскова.

"Сам по собі альянс є скоріше інструментом, заточеним на конфронтацію. Це не той альянс, який забезпечує мир і стабільність. Подальше розширення альянсу не принесе додаткової безпеки на європейський континент" , - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Швеції почали формувати парламентську більшість для вступу в НАТО.