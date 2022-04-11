Зеленський: РФ готує нові удари по Україні, стягує армію та техніку

Росія готує новий наступ на Україну. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу перед парламентом Південної Кореї, повідомляє Укрінформ.

«На частині нашої території досі продовжуються бойові дії. Росія готує ще новий наступ, сподіваючись зламати все ж таки наш національний опір. Окупанти сконцентрували десятки тисяч солдатів та колосальну кількість техніки, щоб спробувати нанести нові удари» , - сказав Зеленський.

Водночас він поінформував політиків Південної Кореї, що наразі не встановлена точна кількість загиблих внаслідок російських атак, оскільки на уражених територіях досі триває розбір завалів.

Зеленський закликав світ запровадити ще більше санкцій проти Росії, аби змусити країну-агресора зупинити війну.

«Наша антивоєнна коаліція, сформована після початку цього жорстокого вторгнення Росії, вже застосувала проти неї безпрецедентні санкції, але цього недостатньо. Росія ще не відчуває, що повинна зупинитися. Це означає, що потрібно зробити ще більше, і не тільки на державному рівні, потрібно повністю розірвати зв'язки російських банків зі світовою фінансовою системою, потрібно обмежити російський експорт енергоресурсів, передусім нафти, але також потрібно, щоб світові компанії перестали бути спонсорами цієї варварської держави, яка вважає, що має право руйнувати життя народу» , - сказав Зеленський.

Він наголосив на тому, що РФ сама не зупиниться, її необхідно змусити припинити війну, змусити перестати знущатися над людьми, змусити поважати право на життя сусідніх народів, змусити залишити території України. Президент зауважив, що нині РФ вважає, що чомусь має право сіяти по світу безправ'я та смерть.

Глава України переконаний, чим більше компаній припинить працювати у РФ, платити податки, тим швидше розум переможе, і Росії доведеться полишити свою войовничість та шукати компроміси зі світом.