Синєгубов: за добу Харківську область обстріляли 66 разів

Минулої доби Харківську область було обстріляно з артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню 66 разів. У результаті загинуло 11 людей, серед яких – одна дитина.

Про це у своєму офіційному Телеграм-каналі повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"За добу російські війська завдали близько 66 ударів з артилерії, мінометів, РСЗВ. Постраждали Салтівка, П'ятихатки, Холодна Гора, Пісочин, Золочів, Балаклія, Дергачі. Рятувальники ліквідували пожежі в будинках, складських приміщеннях та іншій цивільній інфраструктурі .

Внаслідок обстрілів росіян, за його словами, постраждали цивільні – 11 загиблих, серед яких – 7-річна дитина. Крім того, 14 людей було поранено.

"Медики Харківщини надають необхідну медичну допомогу та борються за життя поранених", – додав Синєгубов.

Також він повідомив, що по області було помічено "активність ворожих літальних апаратів для розвідки" . Крім того, за добу ЗСУ знищили ворожий "Орлан".

"Ми зафіксували активне використання окупантами мін відкладеної дії. Вони не спрацьовують одразу, тільки коли їх зачепить людина або спрацює інший фактор руху. Тому ще небезпечніше", – зазначив голова ОВА.

Він додав, що адміністрація області просить громадян "бути дуже обережними, не підходити до об'єктів, триматися подалі та по можливості сховатися в укриття" .