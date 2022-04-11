ОГП: ексмеру Рубіжного повідомлено про підозру в колабораціонізмі

Колишньому меру міста Рубіжне Луганської області Сергію Хортіву повідомлено про підозру в колабораціонізмі. Про це, з посиланням на Офіс генпрокурора, повідомляє УНІАН.

"За даними слідства, з 18 по 31 березня підозрюваний, фактично самоусунувшись від виконання своїх повноважень Рубіжанського міського голови, вступив у злочинну змову з окупаційними військами Російської Федерації та представниками "ЛНР". Отримавши від них пропозицію очолити окупаційну владу в м. Рубіжне, в порушення вимог Конституції та Законів України, добровільно погодився на неї" , - повідомили у прокуратурі.

Крім того, підозрюваний, перебуваючи в окупованому російськими військами та незаконними збройними формуваннями Рубіжному, під час особистого прийому громадян, разом з представниками окупаційних військ та в інтерв'ю представникам держави-агресора публічно підтримав рішення Російської Федерації від 24 лютого щодо проведення на території суверенної держави України так званої "спеціальної воєнної операції".

Також, додали в прокуратурі, він підтримав дії РФ та незаконних збройних формувань "ЛНР", спрямовані на захоплення території України, а відповідно публічно заперечив здійснення збройної агресії проти України.

"Він закликав до співпраці з державою-агресором, збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією РФ під виглядом побудови нового територіального утворення, а також до невизнання поширення державного суверенітету на тимчасово окуповані території України" , - підкреслили в ОГП.

У зв’язку з цим керівник Луганської обласної прокуратури повідомив про підозру колишньому меру Рубіжного у колабораційній діяльності (ч. 1, ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).