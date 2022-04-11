У "Приват24" стався збій: користувачі не можуть авторизуватися

У додатку та сайті "Приват24" стався збій. Користувачі масово скаржаться на проблеми з авторизацією, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

При спробі авторизуватися на екрані смартфона завантажується логотип банку, проте через деякий час система не запускає в Особистий кабінет користувача.

Водночас у інших користувачів посла авторизації з'являється повідомлення "Шановний клієнт, перепрошуємо за тимчасові незручності. Проводяться регламентні роботи".

У ПриватБанку повідомили, що дійсно існують проблеми з роботою сервісів і ними зараз займаються фахівці банку. У банку просять трохи почекати.