Валютний ринок в умовах війни: день 47-й

У понеділок 11 квітня робота міжбанківського валютного ринку триває у вже звичному особливому режимі.

За даними, опублікованими на сайті НБУ (публікуються із затримкою на добу), у четвер 7 квітня загальний обсяг операцій на міжбанку в доларовому еквіваленті практично не змінився у порівнянні з попереднім днем і становить 105,35 млн доларів. З них операцій у доларі США пройшло на 101,85 млн доларів. Тобто абсолютна більшість операцій у четвер відбулася в американському доларі.

За даними Нацбанку, у четвер четвертий день поспіль обсяг заявок на продаж валюти від клієнтів перевищував обсяг заявок на покупку.

НБУ з 24 лютого купує в експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає їх за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу покупки).

Національний банк проводить також угоди у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара, та може змінюватися протягом торгової сесії. Зокрема, станом на 13.00 понеділка євро купують по 31,9658 гривень, а продають по 32,2855 гривень.

Згідно з даними, опублікованими на сайті НБУ, за тиждень з 4 по 8 квітня Національний банк купив 11,5 млн доларів і 5,5 млн євро, продав 222,45 млн доларів і 90,39 млн євро.

Залишок коштів на коррахунках українських банків в НБУ станом на ранок 11 квітня зменшився на 645,3 млн і склав 50 028,2 млн гривень.

На готівковому валютному ринку зростання ціни «американця», що спостерігалося наприкінці минулого тижня, припинилося, і навіть намітилося невелике зниження. Так, ще вранці у столиці долар продавали по 32,40 гривень, а на обід цінник опустили до 32,30 гривень, а великі обсяги можна купити навіть по 32,15-32,20 гривень. Дешевшає готівковий долар і в обласних центрах: так, у Запоріжжі на вихідних цінник на продаж сягав 32,70-33,00 гривень, а сьогодні його опустили до 32,50-32,60 гривень. З 32,70 до 32,50 гривень подешевшав долар у Полтаві.

Євро на FOREX намагається відновити зростання після того, як минулого тижня рівень 1,0864 долара стримав його падіння. На момент написання статті він уже піднявся до 1,0925 долара. Подорожчав і готівковий євро: минулої п'ятниці його продавали по 35,60-35,80 гривень, а сьогодні – вже по 36,00-36,15 гривень.

Російський рубль різко впав на відкритті торгів у понеділок і на короткий час досяг 82 руб/$, після чого скоригувався до 78,80 руб/$. З 78 до 88 рублів зросла ціна євро. Це з послабленням вимог ЦБР до ведення валютних операцій.

Криптовалюта №1 «біткоїн» продовжує падіння. Буквально кілька хвилин тому ціна біткоїну опустилася до 41 215 $ за 1BTC. Великі ордери на купівлю біткоїну розташовані в районі 37000-38000 доларів, а також на рівні 40000 доларів.

У закритій частині форуму порталу для передплатників відкрилася спеціальна тема з пропозиціями про купівлю-продаж криптовалют за гривню та готівкову валюту, де перевірені оператори крипторинку виставляють свої пропозиції.