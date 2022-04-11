Єрмак: Росія готує нові фейки про українських військових
Росія починає "фейкову операцію" щодо зброї, яку Україні передають союзники. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Вони розуміють, що програють війну, бачать свою відсталість і прагнуть "збити" поставки озброєнь будь-якими методами", - написав Єрмак.
Наприклад, один з останніх фейків - буцімто знищення переданих Словаччиною ЗРК С-300. Цю інформацію вже спростував прем‘єр Едуард Хегер.
"Нам відомі сценарії росіян. Назву один з них. Вони можуть запускати фейки, що українські солдати буцімто здаються зі зброєю від союзників і вона масово переходить на озброєння російської армії. Хочу одразу попередити такі фейки. Бо зброя в руках воїнів ЗСУ виключно відправляє ворога на той світ", - йдеться в повідомленні.