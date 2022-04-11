Єрмак: Росія готує нові фейки про українських військових

Росія починає "фейкову операцію" щодо зброї, яку Україні передають союзники. Про це повідомив﻿ керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Вони розуміють, що програють війну, бачать свою відсталість і прагнуть "збити" поставки озброєнь будь-якими методами" , - написав Єрмак.

Наприклад, один з останніх фейків - буцімто знищення переданих Словаччиною ЗРК С-300. Цю інформацію вже спростував прем‘єр Едуард Хегер.