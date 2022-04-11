Єрмак: Росія готує нові фейки про українських військових

Єрмак: Росія готує нові фейки про українських військових
Фото: president.gov.ua

Росія починає "фейкову операцію" щодо зброї, яку Україні передають союзники. Про це повідомив﻿ керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Вони розуміють, що програють війну, бачать свою відсталість і прагнуть "збити" поставки озброєнь будь-якими методами", - написав Єрмак.

Наприклад, один з останніх фейків - буцімто знищення переданих Словаччиною ЗРК С-300. Цю інформацію вже спростував прем‘єр Едуард Хегер.

"Нам відомі сценарії росіян. Назву один з них. Вони можуть запускати фейки, що українські солдати буцімто здаються зі зброєю від союзників і вона масово переходить на озброєння російської армії. Хочу одразу попередити такі фейки. Бо зброя в руках воїнів ЗСУ виключно відправляє ворога на той світ", - йдеться в повідомленні.

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