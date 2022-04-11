Синєгубов: у Харкові на подвір’ях знаходять міни уповільненої дії

У різних районах Харкова – на вулицях та подвір’ях – почали знаходити міни уповільненої дії, повідомляє Українська правда.

Про це заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Увага, жителі Харкова! У різних районах міста фіксуємо міни уповільненої дії. Це Індустріальний район, Київський, Немишлянський та ін. Боєприпаси з пластиковим корпусом, невеликого розміру, вагою близько 1,5 кг. Фіксуємо по подвір'ях житлових будинків та вулицях" , – написав він.

Фото: facebook.com/synegubov.oleg

Він додав, що рятувальники продовжують виявляти такі міни та ліквідовувати.

Голова області закликав мешканців у жодному разі не брати боєприпаси в руки, не підходити до них та не намагатися ліквідувати самостійно.

Про всі небезпечні знахідки треба негайно повідомляти за номером 101. Синєгубов також просить жителів без нагальної потреби не виходити з укриттів, бо міни можуть вибухати в будь-який момент.