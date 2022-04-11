Денісова: в окупованій Волновасі дітей змушують іти до школи

На тимчасово окупованих територіях російська влада має намір відновити навчальний процес у школах. Про це повідомляє омбудсмен Людмила Денісова, повідомляє Корреспондент.

Під час моніторингу соціальних мереж окупаційної влади було виявлено інформацію, що у місті Волноваха Донецької області з 11 квітня 2022 року російські окупанти змушують дітей іти до школи.

"Імовірно, такі дії окупантів спрямовані на ускладнення операції щодо майбутнього звільнення міста Збройними Силами України та для можливих провокацій з жертвами заради дискредитації та звинувачення української сторони. У цьому випадку діти фактично стануть заручниками та живим щитом для військ російського агресора" , - вважає Денісова.

Вона нагадує про статтю 38 Конвенції ООН про права дитини, в якій записано, що відповідно до своїх зобов'язань з міжнародного гуманітарного права, пов'язаних із захистом цивільного населення під час збройних конфліктів, держави-учасниці зобов'язані вживати всіх можливих заходів для забезпечення захисту дітей, яких охоплює збройний конфлікт, та догляду за ними.

"Країна-окупант ставить під загрозу право на життя дітей, гарантоване Конвенцією ООН про права дитини та Женевською конвенцією 1949 року про захист мирного населення під час війни" , - додала омбудсмен.

Денісова звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час воєнного вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, із закликом врахувати ці факти воєнних злочинів та порушення прав дітей.