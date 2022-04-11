Sky News: Пєсков "не впізнав" бронемашину РФ, яка вбила жінку в Бучі
Прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова у прямому ефірі спіймали на брехні з приводу непричетності російських військових до вбивств мирних жителів у місті Буча Київської області. Про це, посилаючись на Sky News, пише Константин Катышев, Корреспондент.
Так, у ефірі телеканалу Пєскову показали відео, де екіпаж російської бронемашини розстрілює жінку на велосипеді.
Спікер Кремля "засумнівався", що це саме російський броньовик. Тоді ведучий показав йому збільшений кадр, де видно, що на броні сусідньої бронемашини зображено букву "V".
У свою чергу, Пєсков продовжив заперечувати, заявивши, що це
"не та машина, яка стріляла".