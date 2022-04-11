Sky News: Пєсков "не впізнав" бронемашину РФ, яка вбила жінку в Бучі

Прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова у прямому ефірі спіймали на брехні з приводу непричетності російських військових до вбивств мирних жителів у місті Буча Київської області. Про це, посилаючись на Sky News, пише Константин Катышев, Корреспондент.

Так, у ефірі телеканалу Пєскову показали відео, де екіпаж російської бронемашини розстрілює жінку на велосипеді.

Спікеру Кремля Пєскову показали відео, на якому екіпаж російської бронемашини розстрілює у Бучі жінку на велосипеді. Той засумнівався, що цей танк належить РФ.



У відповідь ведучий показав збільшений кадр, у якому видно, що на броні зображена буква V pic.twitter.com/XGyRBBcIMd — НВ (@tweetsNV) April 11, 2022

Спікер Кремля "засумнівався", що це саме російський броньовик. Тоді ведучий показав йому збільшений кадр, де видно, що на броні сусідньої бронемашини зображено букву "V".