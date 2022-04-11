ДПСУ: в окремих областях відновлюється контроль за кордоном

У Київській, Чернігівській та Сумській областях розпочинається процес відновлення контролю за українським кордоном, ділянки якого раніше були захоплені російськими окупантами.﻿ Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко на брифінгу, повідомляє Новое время.

"По окремих областях, зокрема Київська, Чернігівська, Сумська, розпочинається процес відновлення контролю за державним кордоном, де ми не контролювали ділянки. Зокрема, у прикордонних підрозділах. Наголошу, що вони розміщуються на певній віддаленості від кордону, у всіх цих трьох областях вже піднято державні прапори України" , — пояснив він.

За словами Демченка, прикордонники працюють разом із представниками ЗСУ. Вони обстежують ділянки прикордоння, щоб прикордонні наряди могли якомога ближче дійти до лінії державного кордону.

Спікер ДПСУ додав, що є небезпека мінування місцевості.

Нагадаємо, що зараз окупанти намагаються захопити ті території Донецької та Луганської областей, які до війни перебували під контролем України. Вони стягують свої війська для наступу на Донбас.