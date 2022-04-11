Handelsblatt: німецький концерн готовий поставити Україні до 50 танків

Німецький оборонний концерн Rheinmetall заявив про готовність поставити Україні до 50 танків Leopard 1, а також до 60 БМП типу Marder. Для їх відправки необхідний дозвіл уряду ФРН.﻿ Про це, із посиланням на видання Handelsblatt, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Як інформує видання, посилаючись на голову Rheinmetall Арміна Паппергера, концерн може доставити перші танки за шість тижнів, а решту – протягом наступних трьох місяців, через свою дочірню компанію Rheinmetall Italia, якщо отримає зелене світло від німецького уряду.

"Перший Leopard 1 міг би бути поставлений за шість тижнів" , - сказав він.

Зазначено, що бойові танки Rheinmetall Leopard 1 є попередньою моделлю Leopard 2, які в даний час знаходяться на озброєнні німецьких збройних сил.

Повідомляється, що армії, які його використовують, повернули їх постачальнику для модернізації обладнання.